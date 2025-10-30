Violenza sessuale e minacce con la pistola alla figlia | confermata condanna

La corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna a 7 anni e 10 mesi di reclusione nei confronti di un netturbino di Favara accusato di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della figlia, oltre che di lesioni aggravate. Confermate anche le pene, pari a 6 mesi ciascuno, inflitte. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

News recenti che potrebbero piacerti

Corsico, quattro anni di carcere per violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 22 anni che, nel luglio del 2024, si era rivolto a lui per un certificato medico. Era stato già condannato a tre anni di reclusione per abusi sessuali su un altro giovane paziente - facebook.com Vai su Facebook

Calciatori e violenza sessuale di gruppo: la Cassazione conferma le condanne per tre atleti - X Vai su X

Giovane moglie violentata e minacciata di morte: condannato a sei anni e mezzo - LA SENTENZA Violenze e minacce costringono una giovane donna a rifugiarsi in una casa protetta, dopo aver subito anni di soprusi da parte del marito, giudicato, nei giorni scorsi. Segnala ilmessaggero.it

Pamela Genini, così è stata uccisa da Gianluca Soncin. Gli amici in Procura: «E' un uomo pericoloso, il loro era un rapporto violento» - E' il racconto che l'ex fidanzato Andrea, e le amiche Nicole ed Elisa, stanno ricostruendo agli inquirenti che ... Secondo msn.com

Minacce e foto con la pistola in pugno inviate via e-mail a un educatore: 44enne denunciato dopo la perquisizione in casa - mail di minacce, corredate da fotografie di sé stesso con in pugno una pistola. Secondo msn.com