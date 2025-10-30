Violenza sessuale e minacce con la pistola alla figlia | confermata condanna

Agrigentonotizie.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna a 7 anni e 10 mesi di reclusione nei confronti di un netturbino di Favara accusato di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della figlia, oltre che di lesioni aggravate. Confermate anche le pene, pari a 6 mesi ciascuno, inflitte. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

