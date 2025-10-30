Violenza archiviazione per La Russa Jr

18.00 Si chiude con l'archiviazione l'indagine in cui Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato,e l'amico Tommaso Gilardoni erano accusati di violenza sessuale. La gip di Milano ha archiviato l'inchiesta nata dalla denuncia di una 22enne su presunti abusi nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. I due giovani restano imputati in udienza preliminare per revenge porn in merito a due episodi distinti di "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

