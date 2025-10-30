Violento incidente in Super con l' auto fuori strada | conducente è in gravi condizioni

Violento incidente stradale in Super. Intorno alle 12, una vettura guidata da un uomo di 55 anni è uscita di strada mentre viaggiava in direzione Comacchio, nel tratto compreso tra Cona e Gualdo. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che hanno preso in cura il conducente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it