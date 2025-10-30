Violento incidente in Super con l' auto fuori strada | conducente è in gravi condizioni
Violento incidente stradale in Super. Intorno alle 12, una vettura guidata da un uomo di 55 anni è uscita di strada mentre viaggiava in direzione Comacchio, nel tratto compreso tra Cona e Gualdo. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che hanno preso in cura il conducente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sorpassa ma si trova davanti un bus, la conducente della Smart muore nel violento incidente frontale. A bordo dell'autobus 10 passeggeri - X Vai su X
Violento scontro tra due auto all'incrocio nel Vicentino: tre feriti, veicoli distrutti --> https://www.nordest24.it/sarcedo-incidente-auto-tre-feriti-ospedale - facebook.com Vai su Facebook
Costa: violento impatto tra auto e bus. Ferite due bambine - Incidente nella serata di sabato, intorno alle ore 22, lungo la SS36 in direzione Milano, all’altezza di Costa Masnaga. Scrive casateonline.it
Violento incidente in viale Europa, auto si ribalta - Stavolta lo schianto, che ha coinvolto due veicoli, si è verificato in viale Europa a poca distanza dal comando della polizia ... Riporta ilmessaggero.it
Giugliano, violento incidente all’incrocio: auto si ribalta - Ennesimo incidente nel pomeriggio di oggi a Giugliano, all’altezza del trafficato incrocio tra via Madonna delle Grazie, via Dante Alighieri, via Giugliano- Da ilmattino.it