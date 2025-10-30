Violentata dal padre e familiari complici | 7 anni e 10 mesi per un netturbino di Favara

Affaritaliani.it | 30 ott 2025

La corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna a 7 anni e 10 mesi per un netturbino di Favara, ritenuto responsabile di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della figlia. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

