La corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna a 7 anni e 10 mesi per un netturbino di Favara, ritenuto responsabile di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della figlia. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

© Affaritaliani.it - Violentata dal padre e familiari complici: 7 anni e 10 mesi per un netturbino di Favara