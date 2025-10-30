violenta lite tra operai per i soldi aggrediti anche i carabinieri

Due operai della ricostruzione post sisma litigano venendo alle mani, i carabinieri intervengono per separarli e finiscono per essere aggrediti. È successo domenica sera a Serravalle di Chienti. A seguito di una segnalazione pervenuta al numero unico di emergenza, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Camerino si sono diretti in un’abitazione nel centro del paese per sedare una lite tra due giovani extracomunitari di 35 e 26 anni, di origine marocchina, entrambi del posto. Secondo quanto ricostruito, i due colleghi si trovavano in casa quando hanno cominciato a urlare; poi la discussione si è accesa con toni particolarmente violenti e hanno iniziato a picchiarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

