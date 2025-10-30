Violenta lite tra operai per i soldi Aggrediti anche i carabinieri
Due operai della ricostruzione post sisma litigano venendo alle mani, i carabinieri intervengono per separarli e finiscono per essere aggrediti. È successo domenica sera a Serravalle di Chienti. A seguito di una segnalazione pervenuta al numero unico di emergenza, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Camerino si sono diretti in un’abitazione nel centro del paese per sedare una lite tra due giovani extracomunitari di 35 e 26 anni, di origine marocchina, entrambi del posto. Secondo quanto ricostruito, i due colleghi si trovavano in casa quando hanno cominciato a urlare; poi la discussione si è accesa con toni particolarmente violenti e hanno iniziato a picchiarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Alex Cotoia, il giovane che la sera del 30 aprile 2020 uccise con 34 coltellate il padre Giuseppe Pompa al culmine dell’ennesima violenta lite familiare, ha agito per legittima difesa. Ed è assolto. Lo ha stabilito oggi la Cassazione. «Sono felice. La mia vita ade Vai su Facebook
Violenta #lite tra due #studentesse al liceo #Sigonio di #Modena, arriva la #polizia - X Vai su X
Violenta lite tra operai per i soldi. Aggrediti anche i carabinieri - Due operai della ricostruzione post sisma litigano venendo alle mani, i carabinieri intervengono per separarli e finiscono per essere ... Da ilrestodelcarlino.it