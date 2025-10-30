Viola i domiciliari arrestato un 22enne domiciliato presso il Cas di Tabiano

Parmatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme hanno arrestato un 22enne di origine straniera, precedentemente domiciliato presso il Centro di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.) di Tabiano di Salsomaggiore.Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

