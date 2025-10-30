Vinicius chiede scusa ai tifosi del Real | Prometto che continuerò a lottare
Madrid, 30 ottobre 2025 – Il successo nel Clasico contro il Barcellona ha permesso al Real Madrid di iniziare la fuga. In questo momento, infatti, i blancos si trovano in vetta, con cinque punti in più dei blaugrana secondi. Il match è stato circondato di polemiche, sia nei giorni precedenti che in quelli successivi. Se prima del fischio d'inizio le chiacchiere riguardavano soprattutto le dichiarazioni di Yamal, dopo la fine della partita si è parlato del battibecco tra il 10 del Barcellona, Carvajal e Vinicius, con Frenkie de Jong che è intervenuto per dire la sua, invitando il terzino del Real Madrid a chiamare il suo connazionale anziché fare sceneggiate di quel tipo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
