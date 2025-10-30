Vincenzo Colla incontra associazioni e sindacati confederali di Piacenza per il Progetto Sviluppo

Il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, insieme al presidente della Commissione regionale per le Politiche economiche Luca Quintavalla, ha incontrato nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre le associazioni datoriali e i sindacati confederali di Piacenza impegnati nel. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

vincenzo incontra associazioni sindacatiVincenzo Colla incontra associazioni e sindacati confederali di Piacenza per il "Progetto Sviluppo" - A seguito della campagna social e stampa del 7 ottobre, il vicepresidente Regionale con delega allo Sviluppo Economico, insieme al presidente della commissione “Politiche economiche” Luca Quintavalla, ... Lo riporta ilpiacenza.it

