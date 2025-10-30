Vince il K Sport con il gol di Sylla Matelica sconfitto all’ultimo secondo
K SPORT 1 MATELICA 0 MONTECCHIO GALLO: Bellucci, Camilloni, Notariale, Dominici, Carta, Mistura (44’ st Sylla), Torelli, Paiardini (31’ st Carriero), Broso, Peroni, Sollaku (31’ st Rivi). All. Protti. MATELICA: Ginestra, Tempestilli, Merli, Bucari, Mengani N., Sanchez Montilla, Mengani E., Tomas Caleir, Bartilotta (1’ st Bianchi), Pedrini, Uncini (39’ st Giuli). All. Ciattaglia. Arbitro: Crincoli di Ascoli. Rete: 45’ st Sylla. L’andata della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza sorride al K Sport Montecchio Gallo che proprio all’ultimo minuto della gara segna il gol che decide la partita. Il primo tempo scorre con i padroni di casa che conducono le danze subendo però qualche buona sortita ospite innescata dal bravo Pedrini, tra i migliori in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
