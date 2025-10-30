Villaricca Halloween Party | iniziativa organizzata dall’associazione Idee e concretezza
Villaricca. L’Associazione Idee e Concretezza, con il patrocinio del Comune di Villaricca, organizza per sabato 1 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, il grande “Halloween Party” presso l’Hobby Baby Park (Corso Europa 1618, Villaricca). L’evento, pensato per coinvolgere bambini e famiglie, proporrà una mattinata ricca di attività e sorprese: Animatori in costume di Halloween, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
