Villaricca blitz antidroga nella notte | arrestato 21enne con 69 dosi di cocaina e crack

Blitz antidroga dei carabinieri nella notte a Villaricca, dove i militari della stazione locale hanno fermato e arrestato un giovane spacciatore. In manette è finito Filippo Savanelli, 21 anni, originario di Marano e già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo è . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Villaricca, blitz antidroga nella notte: arrestato 21enne con 69 dosi di cocaina e crack

Scopri altri approfondimenti

Blitz della Polizia Locale a Napoli, dove gli agenti dell’Unità Operativa Fuorigrotta hanno scoperto un complesso sportivo di circa 10mila metri quadrati realizzato senza alcun titolo edilizio. La struttura comprendeva quattro campi di calcetto, spogliatoi, uffici e u - facebook.com Vai su Facebook

Villaricca, Carabinieri arrestano pusher con droga e cellulari - L’uomo, fermato a bordo della sua auto, è stato trovato in possesso di 69 dosi di droga tra cocaina e ... Scrive msn.com