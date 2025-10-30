Villanova d' Ardenghi cade dalla scala | operaio finisce in ospedale

Villanova d'Ardenghi (Pavia), 30 ottobre 2025 - E' caduto da una scala, da un'altezza neppure troppo elevata, circa un metro e mezzo, ma ha riportato conseguenze abbastanza serie. Non sarebbe comunque in pericolo di vita l'operaio, 51enne, che è poi stato trasportato con l'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. L' incidente sul lavor o è successo nella mattinata di oggi, giovedì 30 ottobre, verso le 9.30, in via Stazione a Villanova d'Ardenghi, nel cantiere edile per la realizzazione di un esercizio commerciale. L'operaio della ditta appaltatrice dei lavori, cadendo dalla scala, dall'altezza di circa un metro e mezzo, avrebbe riportato una serie di contusioni, ma le sue condizioni erano parse inizialmente più gravi, con l'intervento sul posto in codice rosso dei soccorsi sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza), sia con un'ambulanza della Croce Garlaschese che con l'auto medica col rianimatore a bordo, facendo alzare in volo anche l'elisoccorso da Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

