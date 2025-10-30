Villa Tagliavia l' asta va deserta | nuovo tentativo di vendita nel 2026
Nulla di fatto per Villa Tagliavia. L'asta giudiziaria per l'immobile di via Libertà, celebrata lo scorso 23 ottobre, è andata deserta. Se ne riparlerà l'anno prossimo con un nuovo tentativo.Il fallimento, il sequestro e la restituzione: ma ora va all’asta per quasi 10 milioni un "gioiello" di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
