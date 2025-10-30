Vigor Stefano Milli può essere l’arma in più
Stefano Milli ha una gran voglia di tornare in campo. La Vigor e mister Beppe Magi lo aspettano a braccia aperte, sia per dare un tocco di imprevedibilità allo scacchiere rossoblu, sia per offrire un po’ di respiro ai centrocampisti che sinora hanno avuto ben poche occasioni per rifiatare. Milli può essere l’uomo giusto per quel salto di qualità che la Vigor sta cercando di fare da tempo. Finora la manovra rossoblu è apparsa troppo prevedibile, eppure i senigalliesi potrebbero avere già in casa una soluzione vincente. Il centrocampista scuola Lecce appare carico, tant’è che prova a fissare una data per il suo rientro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
