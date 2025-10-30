Vigilantes armati di spray e walkie-talkie

Spray urticante alla cintola, ricetrasmittente per tenere i contatti e niente armi: ieri mattina, hanno fatto tappa all’interno dello scalo ferroviario di Codogno i vigilantes di Fs Security, la società del gruppo Fs interamente dedicata a garantire la sicurezza sui treni e all’interno delle stazioni. Una pattuglia composta da tre uomini, dopo essere arrivata in città a bordo di un treno, ha effettuato un pattugliamento di controllo sia di mattina che nel pomeriggio fino alle 20. I compiti non sono solo di sorvegliare e di eventualmente segnalare situazioni di criticità, ma anche di controllare i documenti di persone ritenute sospette. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

