Vietato parlare di genocidio la crociata di Trump non risparmia neppure le parole
ll 6 febbraio 2025, con l’ordine esecutivo 14203, Donald Trump ha inaugurato una stagione nuova e pericolosa: dichiarare «minaccia alla sicurezza nazionale» ogni tentativo della Corte penale internazionale di indagare cittadini statunitensi o israeliani. È la formula che consente di colpire chiunque trasformi Gaza in un fatto giuridico. A giugno sono stati sanzionati quattro giudici della Corte dell’Aia, a luglio la relatrice speciale Onu Francesca Albanese, accusata di «lawfare» contro Israele, in agosto un nuovo pacchetto ha colpito procuratori e giuristi. Le organizzazioni per i diritti umani parlano di attacco senza precedenti all’indipendenza della giustizia internazionale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
“In Israele è vietato parlare di genocidio. Non c’è democrazia”: l'intervista al docente di Tel Aviv Daniel Bar-Tal di Michela A.G. Iaccarino - X Vai su X
Vietato parlare di genocidio, la crociata di Trump non risparmia neppure le parole - Dopo Albanese e i giudici della Corte penale internazionale, l’amministrazione Trump punta il Lemkin Institute: vietato parlare di genocidio. Segnala lanotiziagiornale.it
“In Israele è vietato parlare di genocidio. Non c’è democrazia” - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "“In Israele è vietato parlare di genocidio. Secondo ilfattoquotidiano.it