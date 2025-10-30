VIDEO | Quando si spengono le insegne | Piccole imprese in bilico tra e-commerce e abitudini che cambiano
Cosa succederebbe se si spegnessero le insegne delle piccole imprese?È questa la domanda al centro dell’assemblea intitolata “E se si spengono le insegne delle piccole imprese?”, un momento di confronto dedicato al futuro del commercio di vicinato e del tessuto economico locale. L’incontro mette. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Approfondisci con queste news
San Giacomo Under 10 Piccoli atleti, grandi cuori. Hanno solo 9 anni, ma in campo sembrano già saper parlare la lingua della squadra: quella fatta di passaggi sinceri, di corse generose, di sorrisi che non si spengono nemmeno dopo una sconfitta. Sono i - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | “Quando si spengono le insegne": Piccole imprese in bilico tra e-commerce e abitudini che cambiano - È questa la domanda al centro dell’assemblea intitolata “E se si spengono le insegne delle piccole imprese? Si legge su modenatoday.it