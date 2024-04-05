Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Tale e Quale Show 2025, le assegnazioni della semifinale, in giuria Sergio Friscia spettacolo.eu
Cagliari Sassuolo: segui sintesi, tabellino, cronaca live del match calcionews24.com
Carys Douglas e Catherine Zeta-Jones, tale madre tale figlia: lo stesso abito 20 anni dopo dilei.it
Farer Alza il Sipario su Due Nuove Interpretazioni della Collezione Moonphase. mondou.it
Firenze, rissa in via Palazzuolo: quattro uomini si picchiano e uno aizza il pitbull lanazione.it
Garlasco, colpo di scena: indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio. Avrebbe pagato i giudici secoloditalia.it
Io sono Rosa Ricci: come si collega alla serie di Mare Fuori
Io sono Rosa Ricci: come si collega alla serie di Mare Fuori Il film Io sono Rosa Ricci nasce come ... ► cinefilos.it
"Identità in movimento": al San Luigi la 28esima rassegna di cinema africano
“Identità in movimento”. Giunge alla 28esima edizione la rassegna di cinema africano organizzato d... ► forlitoday.it
Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere
di Redazione JuventusNews24Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le inform... ► juventusnews24.com
Halloween, giro di vite contro gli eccessi: vietati botti, ma anche bombolette spray e lanci di uova
Petardi vietati per la notte di Halloween a Forlì. E' quanto prevede un'ordinanza firmata dal sind... ► forlitoday.it
Macachi uccisi e maltrattati all’Unife: la rettrice, un professore e il responsabile del benessere degli animali verso il processo
Ferrara 30 ottobre 2025 – È stata notificata alle parti offese, Associazioni denuncianti - tra cui... ► ilrestodelcarlino.it
Katia “La Nera”, il manager prestanome e i “Glovo” che portano cocaina in città: il romanzo criminale della Barona
Katia Elena Adragna, soprannominata "La Nera", teneva le redini del traffico di droga che faceva ca... ► fanpage.it
Judo, le speranze di medaglia dell’Italia agli Europei U23. Tris d’assi al maschile, Carnà spera in un acuto
Cominciano domani a Chisinau i Campionati Europei Under 23 di judo 2025, in programma da venerdì 31... ► oasport.it
Violenza, archiviazione per La Russa Jr
18.00 Si chiude con l'archiviazione l'indagine in cui Leonardo Apache La Russa, figlio del presiden... ► televideo.rai.it
Stefano Tombolini sbotta contro i consiglieri comunali: «Basta pubblicare le foto dei lavori richiesti ed eseguiti»
ANCONA – Non le ha certo mandate a dire Stefano Tombolini questa mattina, giovedì 30 ottobre, rivo... ► anconatoday.it
Pomeriggio 5, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Nel pomeriggio di oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del talk show Pomeriggio 5 c... ► tutto.tv
"Rapine, risse e aggressioni delle baby gang: vi spiego perché abbiamo paura ad uscire da scuola"
Un gruppo di studentesse e studenti si è ritrovato, nel tardo pomeriggio di giovedì 30 ottobre, da... ► parmatoday.it
Stop banconote, ora il Bancomat diventa una criptovaluta: "Ecco Eur bank"
Il 2026 per Bancomat, società che offre i circuiti e i servizi di pagamento omonimi, sarà un anno ... ► today.it
Dalle toghe estratte a sorte ai nuovi poteri, le novità della riforma. Giurisdizione disciplinare per i magistrati all’Alta Corte
Con l’approvazione del Senato il disegno di legge di r iforma costituzionale della separazione delle... ► gazzettadelsud.it
Audio Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia indagata per interferenze illecite: file sequestrato e rimosso da sito on line
Roma, 30 ottobre 2025 – Nuovo capitolo nella battaglia tra l’ex ministro della Cultura Gennaro Sang... ► quotidiano.net
Splendida Cornice stasera (30 ottobre 2025): Ranucci, Gabanelli, Panatta e Bertolucci da Geppi Cucciari
Giovedì 30 ottobre 2025 alle 21:20 su Rai 3 torna Splendida Cornice, il varietà culturale di Geppi ... ► atomheartmagazine.co
De Laurentiis: "Nel calcio non basta mai ciò che fai. La gente ti chiede sempre acquisti e altro"
“Quando sono arrivato nel mondo del pallone non ne sapevo nulla. Quando mi parlavano di 4-4-2 pens... ► napolitoday.it
Caso La Russa jr: archiviate accuse di violenza sessuale per Leonardo Apache
La gip di Milano, Rossana Mongiardo, ha disposto l’archiviazione dalle accuse di violenza sessuale ... ► lapresse.it
Docente pubblica su Classroom informazioni sulla separazione dei genitori di un’alunna: Garante ammonisce la scuola
Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 529 del 25 settembre 2025, ha... ► orizzontescuola.it
Quando si vedrà Sinner in tv in chiaro? L’opzione a Parigi e la certezza per Torino
Jannik Sinner, non prima delle 19.00, scenderà sul campo centrale di Parigi per affrontare negli ot... ► oasport.it
Thuram torna in gruppo per gli allenamenti con il resto del gruppo: le condizioni aggiornate del francese
di Redazione Inter News 24Thuram pronto a tornare in campo già dalla prossima sfida? Ecco cosa filtr... ► internews24.com
I funerali di Giovanni e Francesca, Taurianova si ferma per l'ultimo saluto ai due archeologi reggini
Il giorno dell'ultimo saluto è arrivato. Domani, venerdì 31 ottobre, a Taurianova saranno celebrat... ► reggiotoday.it
Emergenza maltempo Italia, piogge torrenziali e danni in più zone: “Restate a casa”. Rischio esondazione
Un risveglio che nessuno dimenticherà facilmente: strade sommerse, scuole chiuse di corsa e un ciel... ► caffeinamagazine.it
Esplosione fabbrica abusiva di fuochi d'artificio: chiesti 20 anni per due imputati. Sono accusati di triplice omicidio
Napoli, 30 ottobre 2025 – Una condanna a 20 anni di reclusione per Pasquale Punzo e Vincenzo D'Ange... ► quotidiano.net
Riforma giustizia, Conte: “Il governo vuole pieni poteri”
Arriva l’ok definitivo al Senato della riforma della giustizia che introduce la separazione delle ca... ► imolaoggi.it
Grande Fratello VIP, torna Giulia Salemi? Spunta l’indiscrezione
Il Grande Fratello VIP torna: tra novità, emozioni e Giulia Salemi in studio? Ecco cosa emerge dall... ► 361magazine.com
Al via la Maratona per la pace della Cisl, si parte da Piacenza il 3 novembre
Nei giorni che vanno dal 3 al 7 novembre, la Cisl con tutte le sue strutture territoriali ha organ... ► ilpiacenza.it
Paura su un volo da Bangkok a Chiang Mai, le viti dell'ala sinistra "si allentano e sembra che stiano per staccarsi", passeggeri in allarme VIDEO
Il movimento delle viti ha allarmato i passeggeri che hanno iniziato a filmare la scena, ecco la s... ► ilgiornaleditalia.it
The Witcher 4: Il battesimo di Liam – La recensione della quarta stagione della serie Netflix
La quarta stagione di The Witcher su Netflix, che traspone in gran parte il romanzo Il Battesimo de... ► nerdpool.it
L’enoturismo adesso fa sul serio. Da Fine Italy di Riva del Garda la “lezione” dei buyer al settore vino
Poche degustazioni, tante experience: le richieste dei tour operator danno un’indicazione chiara sul... ► gamberorosso.it
"Interferenze illecite nella vita privata". Boccia indagata per l'audio di Sangiuliano con la moglie
Maria Rosaria Boccia è indagata per interferenze illecite nella vita privata. La Procura di Roma co... ► ilgiornale.it
Mkhitaryan Inter, l’intervista dell’armeno: dallo smantellamento della squadra nerazzurra all’addio di Lukaku
Mkhitaryan Inter, torna sul passato di Lukaku in nerazzurro: le parole dell’armeno sugli anni compl... ► calcionews24.com
Ponte sullo Stretto, si farà o no? Cosa ha detto la Corte dei Conti e la strategia di Salvini per andare avanti
“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sull... ► fanpage.it
Area di servizio IP situata sulla Tangenziale Sud: le precisazioni della C. Galdieri & Figli Spa
Riflettori puntati sull’area di servizio IP situata sulla Tangenziale Sud di Salerno, attualmente ... ► salernotoday.it
Scherma, under 14: gioie d'oro per Elena Savadori e Giulio Gentilini, bronzo per Anita Casacci
Il 25 e 26 ottobre c'è stato il primo ufficiale appuntamento degli under 14 del Circolo Schermisti... ► forlitoday.it
"Non ci credo!": il punto in allenamento che sfianca Paolini e Sabalenka
Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka si allenano insieme prima delle WTA Finals. E dopo un lungo scamb... ► video.gazzetta.it
Red Flags: una love story a corto di idee e personalità – Recensione
Dopo aver scoperto il tradimento da parte del suo fidanzato, che viveva da qualche mese a Bangkok, ... ► superguidatv.it
Sohm: «Abbiamo fatto bene contro la squadra più forte del campionato, ora l’obiettivo…»
di Redazione Inter News 24Le parole di Simon Sohm, centrocampista della Fiorentina, dopo la sconfitt... ► internews24.com
Energia, Valbonesi (Oipe): “Povertà energetica in crescita, servono politiche più mirate e territoriali”
(Adnkronos) – "Negli ultimi vent’anni la povertà energetica in Italia ha colpito in media l’8% delle... ► periodicodaily.com
Maltempo in Toscana: temporali forti, allerta gialla prorogata a venerdì 31
La perturbazione che sta interessando la Toscana porterà precipitazioni diffuse e temporali anche p... ► firenzepost.it
Milan Como in Australia, Abodi: “Irrispettoso per i tifosi”
Milano, 30 ottobre 2025 - “Milan-Como a Perth? Di certo manca rispetto per i tifosi”. Firmato Andr... ► sport.quotidiano.net
Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi, giovedì 30 ottobre 2025: i numeri vincenti e le quote
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, giovedì 30 ottobre 2025, in... ► today.it
Tale e Quale Show 2025, le assegnazioni della semifinale, in giuria Sergio Friscia
Tutto pronto per la semifinale di Tale e Quale Show 2025, in giuria Sergio Friscia, le anticipazion... ► spettacolo.eu
Vincenzo Colla incontra associazioni e sindacati confederali di Piacenza per il "Progetto Sviluppo"
Il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, insieme al presidente della Commiss... ► ilpiacenza.it
“Indagato il padre di Sempio”. Bomba Garlasco, tutto stravolto: svolta clamorosa
Il caso Garlasco non smette di essere al centro dell’attenzione giudiziaria, con sviluppi che rigua... ► tvzap.it
Ponte, Donzelli (Fdi): “Da Corte dei Conti spudorata forzatura”. Avs: “Progetto è truffa di Stato”
Dopo la decisione della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto, il responsabile organizzazione di ... ► fanpage.it
Leonardo La Russa, archiviata l’indagine per violenza sessuale
È stata archiviata l’indagine per violenza sessuale che vedeva indagati Leonardo Apache La Russa, fi... ► lettera43.it
Perché i Millennials sviluppano più tumori dei loro genitori (e come evitarlo)
Se sei nato tra il 1981 e il 1995, probabilmente appartieni a una generazione che si sente ancora ... ► today.it
Banda minaccia maestro in strada e posta video sui social: “Se bimbo torna in lacrime, sparisci dalla terra”
La banda ha fermato e minacciato il maestro in strada a Torino, incurante della presenza della figl... ► fanpage.it
Leonardo La Russa, archiviata l'accusa di violenza sessuale contro figlio presidente Senato e Tommaso Gilardoni: resta il reato di revenge porn
Il caso risale alla notte tra il 18 e il 19 maggio 2023 quando l'allora 22enne, dopo una serata pa... ► ilgiornaleditalia.it
Trump, Maduro e il regime change in Venezuela tra petrolio e ipocrisia
È cominciato come iniziano sempre le grandi fratture: con parole dette a denti stretti e mezze ammi... ► lettera43.it
Le fiamme si alzano dal vano motore: a fuoco un'utilitaria
Il rogo è divampato all'improvviso dal vano motore. In fiamme una Lancia Y. L'incendio si è verifi... ► forlitoday.it
La magia della FA Cup 2025 26 arriva su discovery+ / Eurosport: in diretta la coppa più antica del mondo
La più antica competizione calcistica ufficiale al mondo, istituita nel lontano 1871, arriva sui can... ► digital-news.it
Energia, Caroli (Luiss): “Povertà energetica, serve unire competenze e visione sociale”
(Adnkronos) – "La Luiss è impegnata da anni nello studio e nella formazione per migliorare le compet... ► periodicodaily.com
Svelato il mistero delle salme riesumate all'improvviso e "parcheggiate" in sala mortuaria
Nei giorni scorsi il fatto aveva fatto gridare allo scandalo, salendo anche alla ribalta delle cro... ► monzatoday.it
Motorola Edge 60 Pro non è mai costato così poco: scelta ottima a meno di 360€
Motorola Edge 60 Pro in offerta a 358€ con batteria 6000 mAh, 12GB RAM e 512GB storage. Scopri il ... ► tuttoandroid.net
Sinner Cerundolo all’ATP Parigi, la diretta live: l’argentino sulla strada di Jannik verso il 1° posto
Sinner sfida Cerundolo negli ottavi dell'ultimo Masters 1000 della stagione ATP. Jannik in caso di ... ► fanpage.it
Gaza, Netanyahu: “Abbiamo ancora lavoro da fare”. Hamas consegna i corpi di due ostaggi
“Vogliamo garantire che l’obiettivo concordato con il presidente Trump di disarmare Hamas e smilit... ► lapresse.it
Giuseppe Sempio indagato per corruzione, la difesa del figlio Andrea smentisce: dove spunta il suo nome
Il nome di Giuseppe Sempio è comparso sul registro degli indagati per corruzione: cosa sappiamo del ... ► virgilio.it
A21, furgone in fiamme, distrutto il casello di Brescia Sud | VIDEO
Problemi di traffico intenso sull'A21, dove un casello, nei pressi di Brescia Sud è andato a fuoco,... ► ildifforme.it
Carys Douglas e Catherine Zeta Jones, tale madre tale figlia: lo stesso abito 20 anni dopo
Tale madre, tale figlia si dice, e in alcuni casi è più vero che in altri. La giovane Carys Douglas... ► dilei.it
Weekend barese tra Halloween e Ognissanti: magia, spettacolo e cultura tra brividi, musica e tradizione
Sarà un lungo fine settimana denso di emozioni quello che, tra venerdì 31 ottobre e domenica 2 nov... ► baritoday.it
“Mio figlio? Una garanzia. Fico? Mai avuto dubbi” Mastella chiarisce
Tempo di lettura: 4 minuti“Ho assistito a qualcosa di insensato: una sorta di linciaggio morale ne... ► anteprima24.it