VIDEO Lamine Yamal e il fratellino cantano Shakira
Il fenomeno del Barcellona mostra spesso il piccolo Keyne che è diventato protagonista di siparietti con il fratello calciatore: qui cantano la canzone dell'ex moglie di Piqué. 🔗 Leggi su Golssip.it
