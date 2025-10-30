VIDEO Lamine Yamal e il fratellino cantano Shakira

Golssip.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fenomeno del Barcellona mostra spesso il piccolo Keyne che è diventato protagonista di siparietti con il fratello calciatore: qui cantano la canzone dell'ex moglie di Piqué. 🔗 Leggi su Golssip.it

video lamine yamal e il fratellino cantano shakira

© Golssip.it - VIDEO / Lamine Yamal e il fratellino cantano Shakira

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Spagna campione d'Europa, Lamine Yamal festeggia con la coppa e il fratellino di 2 anni - Dopo la vittoria in finale contro l'Inghilterra, l'attaccante diciassettenne spagnolo Lamine Yamal ha festeggiato l'Europeo sul terreno da gioco dello stadio di Berlino. Segnala repubblica.it

La fidanzata di Lamine Yamal lo ha tradito? Il video virale la mette nei guai ed i due smettono di seguirsi: le teorie sui social - Il video virale la mette nei guai ed i due smettono di seguirsi: le teorie sui social. Riporta la7.it

Quando Lamine Yamal festeggiava per la sconfitta della Spagna: il video di repertorio dai social - Nel video di repertorio, infatti, si vede un giovane Lamine Yamal negli spogliatoi festeggiava per la ... Da la7.it

Cerca Video su questo argomento: Video Lamine Yamal Fratellino