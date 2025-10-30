VIDEO | Cisl Messina | Preoccupante la chiusura della Cargill serve un intervento delle istituzioni
“È fortemente preoccupante l’atteggiamento di un’azienda che decide di lasciare il territorio senza dare la possibilità a nessuno di poter aprire una discussione che porti all’eventuale acquisizione dello stabilimento da parte di altre realtà imprenditoriali”. Il segretario generale della Cisl. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Maratona per la Pace, la Cisl Messina organizza un “pomeriggio di dialogo” con enti, associazioni, istituzioni. Giovedì 30, dalle ore 17, al Liceo Bisazza Messina, 28 ottobre ’25. Un messaggio semplice ma forte: nessuna guerra è inevitabile, ogni conflitto può t - facebook.com Vai su Facebook
Maratona per la Pace della Cisl, a Messina la manifestazione sotto la sede della Prefettura. «Pace giusta e duratura, Cisl impegnata per aiutare la popolazione». Il 30 ottobre dibattito sulla pace organizzato dalla Cisl Messina. - X Vai su X
Cargill, Alibrandi (Cisl Messina): “atteggiamento irrispettoso e preoccupante. Schifani e deputazione Regione sostengano l’azione sindacale” - “È fortemente preoccupante l’atteggiamento di un’azienda che decide di lasciare il territorio senza dare la possibilità a nessuno di poter aprire una discussione che porti all’eventuale acquisizione d ... Segnala strettoweb.com