VIDEO Canto Gregoriano e video mapping per la riapertura della basilica di San Benedetto a Norcia
Le immagini da Norcia per la fine dei lavori di ricostruzione e la riapertura della basilica di San Benedetto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
MELODIE DELL’ANIMA, A NONANTOLA SETTE SECOLI DI CANTO GREGORIANO A Nonantola una preziosa mostra, ‘Melodie dell’anima’, racconta la storia della musica liturgica nell’Abbazia con le poche fonti originali sopravvissute in loco. Tra le tante rarit - facebook.com Vai su Facebook
Tommaso Zorzi e Marco Maccarini/ Video: “Lunapop” in canto gregoriano, i fan “pazzi!” - Se lo so chiesti anche i tanti follower che su Instagram si sono imbattuti nel video che li vede protagonisti. Secondo ilsussidiario.net