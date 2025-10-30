Viareggio vince allo scadere Scontro tra tifosi in tribuna

Lanazione.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONTESPERTOLI 0 VIAREGGIO 1 MONTESPERTOLI (4-3-2-1): Romano; Vallesi (42’ st Fiaschi), Trapassi, Calonaci, Corradi; Corsi, Bettoni, Maltomini; Salvadori (20’ st Lensi), Zefi (30’ st Biliotti); Lotti (26’ st Rosi). All. Sarti. VIAREGGIO (4-3-1-2): Nucci; Romanelli, D’Alessandro, Bertacca, Ivani (30’ st Brondi); G. Gabrielli, Apolloni (36’ st Purro), C. Belluomini (13’ st Bertelli); Morell. All. Vangioni. Arbitro: Bernardini di Piombino Rete: 47’ st G. Gabrielli (V). MONTESPERTOLI – Vince allo scadere il Viareggio col gol da 3 punti di Gianmarco Gabrielli. E subito dopo il gol, in tribuna è successo di tutto, con scontri tra tifosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

