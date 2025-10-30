Viaggio tra le funivie d’Italia | prospettive inedite sul territorio

L’autunno trasforma l’Italia in un teatro naturale dove le montagne si vestono di cromie rame e ambra, i laghi riflettono cieli tersi e cristallini, e le coste mediterranee mantengono quella luminosità struggente che accompagna le giornate ancora miti. Osservare tutto questo dall’alto, sospesi tra cielo e terra a bordo di una cabinovia, significa accedere a una dimensione percettiva diversa del paesaggio, dove la verticalità diventa esperienza e il movimento nello spazio assume il valore di una vera e propria narrazione geografica. Le funivie italiane rappresentano molto più di semplici mezzi di trasporto: sono infrastrutture che hanno plasmato l’accessibilità territoriale, reso possibile il turismo di montagna moderno, e in molti casi incarnano autentici capolavori dell’ingegneria. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

