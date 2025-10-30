Viaggio nelle infrastrutture inaugurata a Villa Zito la nuova sala immersiva
Un viaggio immersivo tra ponti, ferrovie, dighe e metropolitane: è quanto proposto da Webuild nella nuova sala multimediale inaugurata a Villa Zito a Palermo, sede della Fondazione Sicilia. L’allestimento temporaneo tratto dalla mostra Evolutio, in corso al Museo dell’Ara Pacis di Roma, racconta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Viaggio nella città delle strade bloccate per la realizzazione di infrastrutture: la mappa dei cantieri di Palermo - facebook.com Vai su Facebook
"Un vero viaggio nel tempo: oltre 100 foto, video, testimonianze e installazioni che raccontano la trasformazione dell'#Italia e la sua crescita attraverso le grandi #infrastrutture realizzate da #webuild in più di un secolo, nel Paese e nel mondo". EVOLUTIO Build - X Vai su X
Evolutio, sala multimediale Webuild a villa Zito di Palermo - Un viaggio immersivo tra ponti, ferrovie, dighe e metropolitane: è quanto proposto da Webuild nella nuova sala multimediale inaugurata a Villa Zito a Palermo, sede della Fondazione Sicilia. Lo riporta ansa.it
Webuild, al WEF di Palermo sala immersiva Evolutio dedicata alle infrastrutture - Un viaggio immersivo tra ponti, ferrovie, dighe e metropolitane: è quanto proposto da Webuild nella nuova sala multimediale inaugura ... Riporta italpress.com