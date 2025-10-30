Viaggio nelle infrastrutture inaugurata a Villa Zito la nuova sala immersiva

Palermotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio immersivo tra ponti, ferrovie, dighe e metropolitane: è quanto proposto da Webuild nella nuova sala multimediale inaugurata a Villa Zito a Palermo, sede della Fondazione Sicilia. L’allestimento temporaneo tratto dalla mostra Evolutio, in corso al Museo dell’Ara Pacis di Roma, racconta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

viaggio infrastrutture inaugurata villaEvolutio, sala multimediale Webuild a villa Zito di Palermo - Un viaggio immersivo tra ponti, ferrovie, dighe e metropolitane: è quanto proposto da Webuild nella nuova sala multimediale inaugurata a Villa Zito a Palermo, sede della Fondazione Sicilia. Lo riporta ansa.it

viaggio infrastrutture inaugurata villaWebuild, al WEF di Palermo sala immersiva Evolutio dedicata alle infrastrutture - Un viaggio immersivo tra ponti, ferrovie, dighe e metropolitane: è quanto proposto da Webuild nella nuova sala multimediale inaugura ... Riporta italpress.com

Cerca Video su questo argomento: Viaggio Infrastrutture Inaugurata Villa