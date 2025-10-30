Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-10-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo incidente su via della Giustiniana chiuso il tratto all'altezza di Prima Porta In entrambe le direzioni possibili ripercussioni alla viabilità locale Ci spostiamo sul Raccordo Anulare Dov'è il traffico in via di miglioramento brevi Code in carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria in esterna dalla Roma Fiumicino alla via del mare è più avanti dalla Pontina all'appia su tratto Urbano della A24 traffico rallentato dalla palestra Togliatti Verso il raccordo anulare nel quadrante sud della capitale code per traffico sulla Cristoforo Colombo da via di Mezzocammino a via di Acilia in direzione Ostia sulla via del mare si rallenta raccordo i bitinia Quanto al trasporto pubblico capitolino per lavori di ripavimentazione in Piazza di Porta Maggiore piazzale labicano sulla ferrovia termini Centocelle Fino al prossimo 31 ottobre corte da Centocelle alle ore 20 e da Termini via Giolitti alle ore 20:35 tutti i dettagli sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata in chiusura uno sguardo ai piedi autostradali sulla A1 Roma Napoli dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso per lavori di manutenzione lo svincolo di Valmontone in uscita per chi proviene da Roma è in ingresso perché è diretto a Napoli in alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Colleferro da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

