Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-10-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code da Trionfale alla Salaria più avanti rallentamenti dalla Nomentana allo svincolo per La 24 Roma Teramo in carreggiata esterna segnaliamo code sempre per traffico dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud trafficata anche la Roma Fiumicino con code da via del Cappellaccio a via delle Tre Fontane verso l'Eur ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato dalla tangenziale est a Togliatti verso raccordo anulare diamo uno sguardo ora le consolari sulla Flaminia file tra via Tuscia e via dei Due Ponti Verso il raccordo a stare nella stessa direzione sulla Salaria si sta in coda tra via dei Prati Fiscali e l'aeroporto dell'Urbe nel quadrante sud della capitale code per traffico sulla Cristoforo Colombo da via di Mezzocammino a via di Acilia in direzione Ostia Quanto al trasporto pubblico capitolino per lavori di ripavimentazione in Piazza di Porta Maggiore piazzale labicano sulla ferrovia termini Centocelle Fino al prossimo 31 ottobre ultime corse da Centocelle alle ore 20 e da Termini via Giolitti alle ore 20:35 tutti i dettagli sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata in chiusura uno sguardo al cantiere autostradali sulla A1 Roma Napoli dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso per lavori di manutenzione svincolo di Valmontone in uscita per chi proviene da Roma è in ingresso perché è diretto verso Napoli in alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Colleferro

