Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in via di risoluzione le finanze avvenuto in precedenza sulla A1 Firenze Roma permangono code tra Orte e Magliano Sabina in direzione della capitale sulla stessa direttrice è sempre in direzione Roma rimosso un incidente al km 489 tra noi Orte la circolazione permane regolare andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per traffico intenso si sono formate code da Trionfale alla Salaria più avanti da Bufalotta alla Lina in esterna Si procede a rilento dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud molto trafficata anche la Roma Fiumicino code dal raccordo anulare a via del Cappellaccio verso l'Eur ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 coda tratti dalla tangenziale est il raccordo anulare verso Teramo in ingresso a Roma file sulla Flaminia tra via dei Due Ponti e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo su Adelina l'altezza di Borghesiana in entrambi i sensi di marcia sulla Appia nei pressi dei centri urbani di Albano e Frattocchie nel quadrante sud della capitale traffico intenso sulla via Pontina all'altezza di Spinaceto Verso il raccordo anulare ed infine sulla Cristoforo Colombo si sta in coda da via di Mezzocammino a via di Acilia in direzione Ostia in chiusura uno sguardo ai cantieri autostradali sulla A1 Roma Napoli alle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso per lavori di manutenzione lo svincolo di Valmontone in uscita per chi proviene da Roma è in ingresso per Chi ha diretto verso Napoli in alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Colleferro da Paola ciuffa e Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-10-2025 ore 19:10