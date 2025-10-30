Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-10-2025 ore 18 | 40

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio permangono per chi viaggia sulla A1 Firenze Roma a seguito di un incidente avvenuto al km 501 tra Orte e Magliano Sabina in direzione Roma al momento sono 5 km di coda e si transita su due corsie sulla stessa direttrice sempre in direzione Roma km 489 segnaliamo un altro incidente tra Attigliano e Orte che al momento non genera code Ma si consiglia prudenza alla guida andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per traffico intenso si sono formate code da Trionfale alla Salaria è più avanti dalla Bufalotta alla Casilina in esterna Si procede a stento dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma sud è proprio sulla Roma Fiumicino il traffico è rallentato con code da raccordo anulare a via del Cappellaccio verso l'Eur ci sposiamo sul Tratturo della A24 code a tratti tra la tangenziale est e il raccordo anulare verso Teramo in ingresso a Roma file sulla Flaminia tra via dei Due Ponti e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo sulla Casilina all'altezza di Borghesiana in entrambi i sensi di marcia e sulla Appia nei pressi dei centri urbani di Albano e Frattocchie nel quadrante sud della capitale traffico sulla via Pontina all'altezza di Spinaceto Verso il raccordo anulare e in direzione apposta verso Latina all'altezza di via Dei rutuli infine sulla Cristoforo Colombo si sta in coda da via di Mezzocammino a via di Acilia in direzione o in chiusura il meteo la protezione civile della regione Lazio ha diramato l'allerta gialla Dalle prime ore di questa mattina e per le successive 18 24 ore sono previste sulla nostra regione precipitazioni da isolate a Sparse e temporali in particolari sui settori costieri Si raccomanda pertanto di moderare la velocità da Paola ciuffa è Astral infomobilità è tutto per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-10-2025 ore 18:40