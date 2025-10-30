Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-10-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi per chi viaggia sulla A1 Firenze Roma a seguito di un incidente avvenuto al km 501 tra Orte e Magliano Sabina in direzione Roma 4 sono le auto coinvolte si transita su una sola corsia sulla stessa direttrice sempre in direzione Roma a Km 489 segnaliamo un altro incidente tra Attigliano e Orte che al momento non genera code Ma si consiglia prudenza alla guida andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per traffico intenso si sono formate code da Trionfale alla Salaria è più avanti da Bufalotta alla Casilina in esterna Si procede a rilento dalla Roma Fiumicino a Latina mazione Roma sud ci sposiamo sul tratto Urbano della A24 code a tratti tra il raccordo anulare la tangenziale est verso il centro in ingresso a Roma file sulla Flaminia tra via di il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo sulla Casilina all'altezza di Borghesiana in entrambi i sensi di marcia e sulla Appia nei pressi dei centri urbani di Albano e Frattocchie nel quadrante della capitale traffico sulla via Pontina all'altezza di Spinaceto Verso il raccordo anulare e in direzione opposta verso Latina all'altezza di via Dei rutuli infine sulla Cristoforo Colombo si sta in coda via Di Mezzocammino a via di Acilia in direzione ostia per il trasporto pubblico informiamo che sulla ferrovia regionale Metromare il servizio è in graduale ripresa a seguito della risoluzione del problema tecnico la Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

