Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-10-2025 ore 17 | 25

prudenza per chi viaggia sulla A1 Firenze Roma a seguito di due incidenti il primo avvenuto al km 501 dove sono coinvolte quattro autovetture e causa code tra Orte e Magliano Sabina in direzione Roma si transita su una sola corsia il secondo sempre in direzione Roma km 489-1 your te che al momento non genera code sul Raccordo Anulare carreggiata interna per traffico intenso si sono formate code da Trionfale alla Salaria più avanti da Bufalotta alla Casilina in esterna Si procede a rilento dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud che possiamo sul tratto Urbano della A24 code a tratti per raccordo anulare la tangenziale est verso il centro in ingresso a Roma file sulla Flaminia tra via dei Due Ponti e Raccordo Anulare direzione di quest'ultimo sulla Casilina all'altezza di Borghesiana in entrambi i sensi di marcia e sulla Appia nei pressi dei centri urbani di Albano e Frattocchie nel quadrante sud della Capitale tra all'altezza di Spinaceto Verso il raccordo anulare e sulla Cristoforo Colombo code per traffico da via di Mezzocammino a via di Acilia in direzione ostia per il trasporto pubblico informiamo che sulla ferrovia regionale Metromare il servizio è ancora sospeso un entrambe le direzioni tra Cilia Porta San Paolo a causa di un guasto tecnico previsti bus sostitutivi in chiusura prudenza per l'allerta meteo la protezione civile della regione Lazio Infatti ha diramato l'allerta gialla nel Lazio Dalle prime ore di questa mattina e per le successive 18 24 ore sono previste la nostra regione precipitazioni da isolate a Sparse e temporali in particolare sui settori costieri Si raccomanda pertanto di moderare la velocità

