Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare carreggiata interna per traffico intenso si sono formate code dalla Cassia alla Casilina più avanti dalla diramazione Roma Sud all'appia in esterna Si procede a rilento dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma ci possiamo sul tratto Urbano della A24 traffico intenso tra fiorentini e la tangenziale est verso il centro in direzione opposta code a tratti tra la tangenziale est e il raccordo anulare ingresso a Roma file sulla Flaminia tra via dei Due Ponti e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo sulla Casilina altezza Borghesiana in entrambi i sensi di marcia e sulla Appia nei pressi dei centri urbani di Albano e Frattocchie per il trasporto pubblico informiamo che sulla ferrovia regionale Metromare il servizio al momento sospeso In entrambe le direzioni tra Acilia e Porta San Paolo a causa di un guasto tecnico in chiusura prudenza per chi viaggia sulla A12 Roma Tarquinia tra il bivio per la Roma Fiumicino e Civitavecchia a causa dei temporali Che si stanno abbattendo in queste ore la protezione civile della regione Lazio Infatti ha diramato l'allerta gialla Dalle prime ore di questa mattina e per le successive 18 24 ore sono previste sulla nostra regione precipitazioni da isolate a Sparse tempo in particolare sui settori costieri da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-10-2025 ore 16:25