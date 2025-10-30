Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-10-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in Giada interna per traffico Si procede a rilento dalla Cassia bis alla Salaria più avanti dalla Nomentana alla Tiburtina in esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud possiamo sul tratto Urbano della A24 traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro in direzione opposta rallentamenti tra la tangenziale est e torcervara andiamo nel quadrante sud della capitale Dov'è un incidente sulla via Pontina causa code da via dei Tartufari a Spinaceto in direzione del raccordo anulare in chiusura il meteo diramata l'allerta gialla dalla Protezione Civile nel Lazio Dalle prime ore di questa mattina e per le prossime 18-24 ore sono previste sulla nostra regione e precipitazioni da isolate a Sparse e temporali in i settori costieri un invito dunque alla prudenza nella guida da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

