Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-10-2025 ore 13 | 25

sul raccordo anulare per traffico si può interessare un'altra l'uscita Roma Fiumicino Ostiense e poi dalla Laurentina la Tuscolana sulla complanare della Roma Teramo tratto Urbano tra il bivio per il raccordo anulare lo svincolo di Tor Cervara code per incidente in direzione tangenziale est le altre notizie il trasporto pubblico a Roma il termine dei lavori di riqualificazione sull'altra turbano sopraelevato della tangenziale tra Largo Passamonti a viale Castrense è previsto per i primi di dicembre per i primi giorni di dicembre il servizio tram è sospeso e sostituito con i bus ancora trasporto pubblico la ferrovia termini Centocelle fino a domani venerdì 31 ottobre Per consentire i lavori di pavimentazione Piazza di Porta Maggiore piazzale labicano le ultime corse dei treni da Centocelle da Termini via Giolitti sono rispettivamente alle 20:04 e alle 20:35 in alternativa si possono utilizzare la metro C sulla Centocelle Pigneto è in direzione centro con scambio metro a San Giovanni e i bus delle linee 105 lungo l'intero percorso della ferrovia e delle linee 514 tra termini e Casilino è chiuso il meteo diramata l'allerta gialla dalla Protezione Civile del Lazio da questa mattina per le successive 18 24 ore sono previste sulla nostra regione precipitazioni da isolate a Sparse e temporali in particolare sui settori costieri un invito alla prudenza nella guida

