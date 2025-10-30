Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-10-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole su gran parte della rete regionale unica eccezione i rallentamenti sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra riuscite Appia Tuscolana 3 altre notizie il meteo diramata l'allerta gialla dalla Protezione Civile del Lazio da questa mattina per le successive 18 24 ore sono previste sulla nostra regione precipitazioni da isolate a Sparse e temporali in particolare sui settori costieri un invito alla prudenza nella guida siamo in chiusura del trasporto marittimo Nazionale informa che oggi giovedì 30 ottobre posticipano la partenza da questa nave Formia Ventotene dalle 9:15 alle 14 e la Ventotene Formia dalle 15 alle 16:30 Inoltre la corsa unità veloce Formia Ponza del bene posticipa la partenza dalle 15 alle 15:30 da Gina Pandolfo è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

