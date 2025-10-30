Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma nord per traffico reale dallo svincolo di Settebagni al Raccordo Anulare In quest'ultima direzione sulla tratto Urbano della Roma Teramo code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro su raccordo anulare traffico rallentato in esterna atradius Ardeatine Tuscolana e notizie della trasporto pubblico il termine dei lavori di riqualificazione sulla tratto sopraelevato della tangenziale est tra Largo Passamonti viale Castrense è previsto per i primi di dicembre pertanto nei primi giorni di dicembre il servizio tram di Roma è sospeso e sostituito con i bus ancora trasporto pubblico alla ferrovia termini Centocelle fino a domani venerdì 31 ottobre Per consentire i lavori di pavimentazione in Piazza di Porta Maggiore in piazzale labicano le ultime corse dei treni da Centocelle da Termini via Giolitti sono rispettivamente alle 20:04 e alle 20:35 in alternativa si possono utilizzare la metro C sulla relazione per le vigneto in direzione centro con scambio metro a a San Giovanni e i bus delle linee 105 lungo l'intero percorso della ferrovia e delle linee 514 tra termini e Ponte Casilino Da quando fai Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-10-2025 ore 11:25