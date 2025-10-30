Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-10-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo anulare per traffico internet Si procede a rilento Traduci the Flaminia Salaria poi dalla Nomentana Tiburtina e rallentamenti dalla Tuscolana alla Ardeatina età Ostiense Roma Fiumicino in esterna code tra Roma Fiumicino e Ostiense più avanti rallentamenti dalla Prenestina Tiburtina ci spostiamo sulla Roma Fiumicino traffico rallentato con code da raccordo anulare a via del Cappellaccio verso l'Eur migliora la circolazione sul tratto Urbano della Roma Teramo code localizzato al momento solo tra poco faccio il video per la tangenziale est verso il centro e in uscita si rallenta all'altezza del raccordo anulare ora le consolari file sulla Flaminia da raccordo anulare a via dei Due Ponti con le anche sulla Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali qui anche per un incidente ora in via di risoluzione ricordiamo il traffico è in direzione centro in chiusura il meteo diramata allerta gialla della Protezione Civile del Lazio Dalle prime ore di questa mattina e per le successive 18-24 sono previste sulla nostra regione precipitazioni da isolate a Sparse e temporali in particolare sui settori costieri un invito alla prudenza nella guida da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

