Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-10-2025 ore 09 | 10
Astral infomobilità un cordiale Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il meteo diramata l'allerta gialla la Protezione Civile del Lazio Dalle prime ore di questa mattina per le successive 18 24 ore sono previste sulla nostra regione e precipitazioni da isolate a Sparse e temporali in particolare o più settori costieri un invito alla prudenza nella guida prendiamo il traffico sulla Roma Teramo dell'altezza del raccordo anulare proseguiamo sulla tratto Urbano file qui dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est in direzione centro ci spostiamo sulla Roma Fiumicino procede a rilento da raccordo anulare a via del Cappellaccio verso l'Eur e traffico intenso anche sulle consolari are lentamente code interessano la Aurelia da via Vanni a via dei Casali santovetti la Cassia tra la sosta e via i due punti La Flaminia la Salaria nell'ordine da Labaro a via dei due punti ed è Villa Spada via dei Prati Fiscali anche la Nomentana da Tor Lupara a San Basilio tutto in direzione centro e si intensifica il traffico sul Raccordo Anulare code a tratti tra le uscite diramazione Roma nord Tiburtina file dalla Casilina alla per allentamenti dalla Laurentina la Roma Fiumicino in esterna si rallenta traorè del Pescaccio poi si procede a rilento dalla Roma Fiumicino a seguire code a tratti dalla diramazione Roma Sud alla Tiburtina e fine ci spostiamo sulla statale Pontina qui un incidente e la causa delle code tra via apriliana è via Laurentina in direzione Roma da Gina Pandora l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
