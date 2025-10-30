Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-10-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma sul Raccordo Anulare traffico intenso Siete in coda tra le uscite Casine Appia in esterna rallentamenti all'altezza della Cassia Poi tra Aurelia e Pisana e a seguire dalla Prenestina la Nomentana ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo colleatterrato raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro diamo uno sguardo alle con suonerie rallentamenti e code interessa non la Nomentana da Tor Lupara alla rotonda Apri via Palombarese In quest'ultima direzione poi all'altezza del raccordo anulare la via Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle la Aurelia da via Pio Spezi a via dei Casali santovetti anche la Cassia tra la Storta la Giustiniana è dal raccordo anulare a via dei due punti tutto ricordiamo in centro Siamo in chiusura il trasporto pubblico capitolino la ferrotramvia termini Centocelle fino a venerdì 31 ottobre Per consentire i lavori di pavimentazione in Piazza di Porta Maggiore piazzale labicano le ultime cose treni da Centocelle è da Termini via Giolitti sono rispettivamente alle 20:04 e alle 20:35 dopo è possibile utilizzare la metro C sulla relazione Centocelle Pigneto è in direzione centro con scambio metro a a San Giovanni e i bus delle linee 105 lungo l'intero percorso della ferrotramvia e delle linee 514 tra termini e Ponte Casilino da Gina Pandolfi Astral infomobilità e grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

