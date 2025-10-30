Viabilità nel Vastese in arrivo due nuove rotatorie | la Provincia stanzia 600mila euro

Chietitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due nuove rotatorie in punti nevralgici della viabilità del Vastese. È quanto prevede l’aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio provinciale di Chieti con dieci voti favorevoli e un’astensione.Il provvedimento dà il via alla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Vastese Arrivo Due