Viabilità nel Vastese in arrivo due nuove rotatorie | la Provincia stanzia 600mila euro
Due nuove rotatorie in punti nevralgici della viabilità del Vastese. È quanto prevede l’aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio provinciale di Chieti con dieci voti favorevoli e un’astensione.Il provvedimento dà il via alla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
