Via Maqueda materiale infiammabile gettato nella differenziata | mezzo della Rap rischia di andare a fuoco
Il conferimento illecito di materiale infiammabile all'interno di un bidone per la differenziata “porta a porta” ha rischiato di mandare a fuoco un mezzo della Rap in pieno centro storico. È successo stamattina, intorno alle 8, in via Maqueda, all'altezza della chiesa di Sant'Orsola dei Negri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
