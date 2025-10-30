Via libera definitivo alla riforma della giustizia Svolta storica per Paese

Forlitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera definitivo del Senato alla riforma costituzionale della giustizia. I senatori di Palazzo Madama hanno approvato il testo con 112 voti a favore, 59 contrari e 9 astenuti. La deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari, segretaria regionale dell’Emilia Romagna, parla di “svolta storica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

