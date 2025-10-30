Via libera definitivo alla riforma della giustizia Svolta storica per Paese

Forlitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera definitivo del Senato alla riforma costituzionale della giustizia. I senatori di Palazzo Madama hanno approvato il testo con 112 voti a favore, 59 contrari e 9 astenuti. La deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari, segretaria regionale dell’Emilia Romagna, parla di “svolta storica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

via libera definitivo riformaVia libera definitivo alla riforma della giustizia, ora il referendum. Scontro in Aula e polemica con le toghe - Nordio: 'Referendum dell'Anm sul governo sarebbe catastrofico per la politica e per la magistratura'. Riporta ansa.it

via libera definitivo riformaVia libera definitivo alla separazione delle carriere. Centrodestra in festa - Esultano i partiti di maggioranza: "Giornata storica". Da huffingtonpost.it

via libera definitivo riformaGiustizia, via libera alla riforma. Meloni: «Un traguardo storico» - Marina Berlusconi: «È una vittoria di mio padre» ROMA - Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Via Libera Definitivo Riforma