Via libera al progetto per il casello di Redipuglia ma il cantiere partirà tra un anno
Il progetto esecutivo per l'ampliamento del casello di Redipuglia è stato approvato. L'opera, che partirà alla fine dell'estate 2026 e dovrebbe terminare il cantiere entro il 2027, costerà poco meno di sette milioni di euro. La misura porterà il numero delle porte attuali da cinque a sette, così. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Argomenti simili trattati di recente
Via libera al progetto: il campo, dopo i lavori, sarà fruibile anche nelle ore serali o notturne - facebook.com Vai su Facebook
Comune di Siena: via libera al progetto di Didattica Teatrale https://gazzettadisiena.it/comune-di-siena-via-libera-al-progetto-di-didattica-teatrale/… - X Vai su X
Corviale, via libera al progetto del Farmer's Market: vale 3,1 milioni di euro - La giunta Gualtieri, nella seduta del 5 agosto, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica del “Nuovo Farmer’s Market di Corviale”. Lo riporta romatoday.it
Abbanoa, via libera al progetto per il nuovo acquedotto a Musei - Via libera al progetto definitivo per la realizzazione del nuovo acquedotto di alimentazione idrica al serbatoio di Musei. Segnala ansa.it
Via libera al progetto dell’ex Metalmetron - Ieri mattina, infatti, la giunta regionale ha dato il via libera al progetto di riqualificazione dell’area approvato a Palazzo ... Scrive ilsecoloxix.it