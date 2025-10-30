Via libera al progetto per il casello di Redipuglia ma il cantiere partirà tra un anno

Triesteprima.it | 30 ott 2025

Il progetto esecutivo per l'ampliamento del casello di Redipuglia è stato approvato. L'opera, che partirà alla fine dell'estate 2026 e dovrebbe terminare il cantiere entro il 2027, costerà poco meno di sette milioni di euro. La misura porterà il numero delle porte attuali da cinque a sette, così.

