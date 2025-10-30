Via i militari degli Stati Uniti dalla Romania
Gli Stati Uniti hanno avvisato la Romania di una riduzione parziale delle truppe schierate sul fianco orientale della Nato: 800 militari Usa lasceranno il Paese. Gli Stati Uniti si riposizionano sul fronte orientale Il ministero della Difesa di Bucarest lo ha confermato. Secondo fonti interne, circa mille soldati americani rimarranno in territorio romeno dopo la . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
