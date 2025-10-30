Via dalla panchina il sindaco-mister | troppo duro coi ragazzi

Agliana (Pistoia), 30 ottobre 2025 – Non tutte le favole, si sa, hanno un lieto fine. Infatti è finita con un addio prematuro (esonero o dimissioni, poco cambia) l’avventura di Luca Benesperi, sindaco di Agliana, sulla panchina della formazione juniores degli Olmi, società attiva nel territorio quarratino. Con motivazioni, per di più, non direttamente legate ai risultati sportivi, sebbene la squadra occupi l’ultimo posto in graduatoria con zero punti all’attivo. “Da alcuni giorni non sono più l’allenatore della squadra juniores degli Olmi, che ringrazio per l’occasione che mi è stata data per tornare sui campi da calcio – ha fatto sapere lo stesso primo cittadino di Agliana, una terra che ’respira’ calcio –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

