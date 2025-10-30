Via dalla panchina il sindaco-mister | troppo duro coi ragazzi
Agliana (Pistoia), 30 ottobre 2025 – Non tutte le favole, si sa, hanno un lieto fine. Infatti è finita con un addio prematuro (esonero o dimissioni, poco cambia) l’avventura di Luca Benesperi, sindaco di Agliana, sulla panchina della formazione juniores degli Olmi, società attiva nel territorio quarratino. Con motivazioni, per di più, non direttamente legate ai risultati sportivi, sebbene la squadra occupi l’ultimo posto in graduatoria con zero punti all’attivo. “Da alcuni giorni non sono più l’allenatore della squadra juniores degli Olmi, che ringrazio per l’occasione che mi è stata data per tornare sui campi da calcio – ha fatto sapere lo stesso primo cittadino di Agliana, una terra che ’respira’ calcio –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Lumezzane, rotta la panchina rossa: dopo il post del sindaco, le scuse - X Vai su X
Lumezzane, panchina rossa spezzata: il responsabile si autodenuncia al sindaco in mezz’ora Vai su Facebook
Via dalla panchina il sindaco-mister: troppo duro coi ragazzi - Addio prematuro per Luca Benesperi, primo cittadino di Agliana, alla guida di una squadra juniores. Come scrive msn.com