Via alla fase operativa dell' euro digitale | la Bce prepara la nuova moneta per il 2029

La moneta unica si prepara a diventare anche digitale. Con la decisione del 30 ottobre, il Consiglio direttivo della Bce ha dato il via alla nuova fase del progetto euro digitale, chiudendo la preparazione avviata nel novembre 2023. Dopo due anni di lavoro tecnico e sperimentazione, il progetto entra ora nella fase di costruzione operativa, con l’obiettivo di rendere l’Eurosistema pronto (soprattutto tecnicamente) a un’eventuale emissione nel 2029. La tabella di marcia è chiara, ma condizionata dall’iter legislativo europeo: se il regolamento sulla creazione dell’euro digitale sarà adottato dall'Ue nel corso del 2026, un "esercizio pilota" potrebbe partire già a metà 2027. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

