Via al restauro del Castello Ducale | lavori in corso nel rispetto della storia
CEGLIE MESSAPICA - Proseguono i lavori di restauro del Castello Ducale di Ceglie Messapica, uno dei simboli storici della città. Nel corso di un sopralluogo, l’Amministrazione comunale ha potuto verificare da vicino le operazioni sulle aree esterne praticabili, tra cui la pulizia, la stilatura e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Angelo Palmisano. . Restauro del Castello Ducale di Ceglie Messapica Prosegue il lavoro di restauro del nostro Castello Ducale. Nel corso di un sopralluogo, l’Amministrazione comunale ha potuto verificare da vicino le operazioni di pulizia, stilatura e risar - facebook.com Vai su Facebook
La rinascita dei tesori storici. Palazzo Ducale “sotto i ferri”. Via ai lavori per il primo lotto - Opere sul lato di via Guidoni per circa 579mila euro da concludere a dicembre del prossimo anno. Si legge su msn.com
Restauro del Castello della Rancia a Tolentino: al via i lavori, piano da 1,2 milioni. Il maniero resterà chiuso per sei mesi - Al Castello della Rancia mercoledì inizieranno i lavori per la riparazione dei danni, il miglioramento sismico e il restauro del maniero. corriereadriatico.it scrive
Castello Sforzesco di Milano, al via il restauro del Monocromo di Leonardo - “Mediamente sono state individuate sette stratificazioni di scialbatura, ma, in qualche parte, sono presenti un numero assai più cospicuo di strati, fino a tredici”. Riporta affaritaliani.it