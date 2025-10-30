Via ai lavori per i nuovi marciapiedi di via Metauro e ampliamento parcheggio su Via Coriano

Partono nelle prossime settimane i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi e percorsi ciclopedonali in via Metauro e ampliamento parcheggio su Via Coriano. Un intervento atteso dai residenti che migliorerà la sicurezza e l'accessibilità dell'intero quartiere, con particolare attenzione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Inaugurazione nuovi Spogliatoi del Rugby Conclusi i lavori di rifacimento degli spogliatoi dell'impianto Rugby. L'Amministrazione invita la cittadinanza all'inaugurazione ? domenica 2 novembre 2025 ? dalle ore 10:30 Piazza Caduti nei Lager - facebook.com Vai su Facebook

Rimini: partono i lavori dei nuovi marciapiedi di via Metauro e ampliamento parcheggio su Via Coriano - Partono nelle prossime settimane i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi e percorsi ciclopedonali in via Metauro e ampliamento parcheggio su Via ... Come scrive chiamamicitta.it

Via Metauro e Via Coriano, partono i lavori per parcheggio e marciapiedi - Partono nelle prossime settimane i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi e percorsi ciclopedonali in via Metauro e ampliamento parcheggio su Via Coriano. Da msn.com

Seregno, strade e marciapiedi: oltre 3,5 milioni per rifare la città - Gli interventi interesseranno decine di strade e comprenderanno riasfaltature, nuovi marciapiedi e opere di sistemazione idraulica ... Secondo mbnews.it