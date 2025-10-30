Vi presentiamo Samantha il levriero afgano che ci può dare lezioni di stile

Vanityfair.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è la solita influencer dal guardaroba splendido, perché Samantha ha qualcosa che le altre non hanno: quattro zampe. E sui social impazziscono per lei. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

vi presentiamo samantha il levriero afgano che ci pu242 dare lezioni di stile

© Vanityfair.it - Vi presentiamo Samantha, il levriero afgano che ci può dare lezioni di stile

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Presentiamo Samantha Levriero Afgano