Vi dico chi era mio figlio… Faceva le serali ha sempre lavorato e mai ci ha chiesto un euro si comprava tutto lui pure quella maledetta moto A presto amore tra non molto ti raggiungerò
È morto il fratello di Andrea Delogu. Il 18enne, Evan Oscar Delogu, è deceduto in un incidente in moto avvenuto nel primo pomeriggio a Bellaria, nel Riminese. E Walter Delogu, padre di Andrea e di Evan, morto ieri a 18 anni dopo aver perso il controllo della sua moto, ha affidato ai social il suo dolore e il ricordo di suo figlio. “ Vi dico chi era mio figlio – scrive l’ex autista di Vincenzo Muccioli nella comunità di San Patrignano – faceva le serali, studiava Alberghiero, di mattina si allenava in palestra, poi faceva da mangiare per noi se ero occupato e se la mamma era al lavoro. Quando si alzava da tavola chiedeva il permesso, lavava i piatti e poi si riposava un po’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
